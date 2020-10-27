‘Zonguldak Limanı Yat Limanı Olacak’

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) işlettiği Zonguldak Limanı’nın durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TTK Limanı’nın Zonguldak Belediyesi’ne devredilmesi ile ilgili soruyu yanıtlayan Uçar, limanın Lavuar Alanı Projesi kapsamında kullanılacağını belirterek “Şu an da belediyenin Liman faaliyetlerinin yürütülmesi, buradan ticari bir gelir elde edilmesi maksadı yok. Liman yat limanı olarak faaliyet gösterebilir. Küçük gemilerin girip çıkabileceği liman olarak faaliyet gösterebilir” dedi.

“BELEDİYENİN LİMANDAN TİCARİ BİR GELİR ELDE EDİLMESİ MAKSADI YOK”

Milletvekili Uçar, Pusula’nın sorularına şöyle yanıt verdi; “Zonguldak Limanı, TTK’nın zarar etmeyen bir birimi, kar ediyor. Enerji Bakanlığımızın şu an limanla ilgili bir tasarrufu yok. Ama daha da önemlisi şehrimizde bulunan bu liman RO-RO seferleri tüm işletmecilerin sürekli burada yapılıyor. Filyos Limanı açıldıktan sonra özellikle faaliyetlerin o bölgeye alınacağını düşünüyorum. Bu limanın farklı bir şekilde kullanılması yat limanı gibi turizm amaçlı kullanılması gündemde olabilir. Filyos Limanı aktif şekilde faaliyete geçtikten sonra bunları konuşup değerlendirmek daha sağlıklı olur. Belediye sahil projesi kapsamında adliyenin önünden, valiliğin önüne kadar birinci etabı bitti. Onun dışında Lavuar Alanı ve tırların park ettikleri alanın şehre kazandırılması, şehrin nefes alması anlamında bir projemiz var. Şu an da belediyenin Liman faaliyetlerinin yürütülmesi, buradan ticari bir gelir elde edilmesi maksadı yok.”

“FİLYOS LİMANI PROJESİ, HAYATA GEÇTİĞİNDE LAVUAR ALANI İLE İLGİLİ SORUNUMUZ KALMIYOR”

Lavuar Alanı Projesi kapsamında RO-RO Limanının yıkılacağı ile ilgili soruyu yanıtlayan Milletvekili Uçar “Liman alanında tır parkının olduğu bölgelerinin şehrin gezi alanları, ticari alanlar gibi bu alanların şehre kazandırılması gündemdedir. Ama limanın işletmeciliğini belediyeye vermek ve gemilerden, tırlardan gelir elde etmek gibi bir amacı yoktur. Gündemde 3 ya da 5 yıl içinde bu alanların şehre kazandırılması düşüncesi var. Liman yat limanı olarak faaliyet gösterebilir. Küçük gemilerin girip çıkabileceği liman olarak faaliyet gösterebilir. Filyos Limanı Projesi, hayata geçtiğinde Lavuar Alanı ile ilgili sorunumuz kalmıyor” dedi.