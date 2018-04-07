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Nöralterapi uzmanları İstanbul’da buluşuyor

Nöralterapi uzmanları İstanbul’da buluşuyor

Uluslararası Nöralterapi ve Regülasyon Kongresi’nin yedincisi ile IV. Dünya Nöralterapi IFMANT Kongresi 7-10 Haziran 2018 tarihleri arasında İstanbul’da Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

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Uluslararası Nöralterapi ve Regülasyon Kongresi’nin yedincisi ile IV. Dünya Nöralterapi IFMANT Kongresi İstanbul’da düzenlenecek.

İki yılda bir düzenlenen Uluslararası Nöralterapi ve Regülasyon Kongresi’nin yedincisi ile IV. Dünya Nöralterapi IFMANT Kongresi 7-10 Haziran 2018 tarihleri arasında İstanbul Point Hotel Barbaros’ta Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Yunanistan, İspanya, Meksika, Ekvator, Brezilya ve Kolombiya Nöralterapi Dernekleri tarafından desteklenen kongreler Uluslararası Nöralterapi Federasyonu (IFMANT) ve Uluslararası Nöralterapi Derneği’nin (IGNH) çatısı altında düzenlenecek.

Türk Nöralterapi ve Regülasyon Derneği (BNR) tarafından organize edilen ve modern tıbba yeni bir bakış açısı getirerek birçok kronik hastalığın anlaşılmasına yardımcı olan nöralterapinin ve ağırlıklı olarak 'Kronik Enflamasyon ve Lokomotor Sistem Hastalıkları’nın ele alınacağı kongrelere bu yıl da yoğun bir katılım olması bekleniyor.

Toplam üç gün süreyle yaklaşık 40 sunum ve çeşitli konularda workshop çalışmalarının yer alacağı kongrelerin bilimsel dili Türkçe/İngilizce olacak ve anında çeviri yapılacak.

BNR-NAZLIKUL ÖDÜLÜ ÜÇÜNCÜ KEZ VERİLECEK

Türk Nöralterapi ve Regülasyon Derneği’nin (BNR) 14. Yıldönümü olması sebebiyle VII. Uluslararası Nöralterapi ve Regülasyon Kongresi’nde “BNR-Nazlıkul” ödülü nöralterapi alanında başarı gösterenlere üçüncü kez verilecek.

2016’da İstanbul’da yapılan 6. Nöralterapi Kongresi beklenenin üstünde katılım ve başarı ile gerçekleşmiş, 11 ülkeden 200 hekim katılmıştı.

NÖRALTERAPİ BNR KONGRESİ KONUŞMACILAR

DR. DİRK WİEDBRAUCK

ALMANYA

DR. MED. SİDDHARTHA POPAT

ALMANYA

PD. DR. DOMİNİK İRNİCH

ALMANYA

PROF. DR. JÖRG BİRKMAYER

ALMANYA

DR. VET. ANDREAS ZOHMANN

ALMANYA

DR. ELİSABETH PITTSCHIELER

ALMANYA

PETRA İRİS BÄUMLER

ALMANYA

PRİM. DR. PETJA PİEHLER

ALMANYA / BULGARİSTAN

DR. WOLFGANG ORTNER

AVUSTURYA

PRİM DR. HELMUT LİETZER

AVUSTURYA

DR. FRANCİSCO VİANNA OLİVEİRA FİLHO

BREZİLYA

DR. ROMAN Pİ

İSPANYA

DR. RALF OETTMEİER

İSVİÇRE

DR. FLOR ALBA ALARCON

KOLOMBİYA

DR. JAZMİN ARİZA

KOLOMBİYA

DR. MANUEL ESTEBAN MERCADA

KOLOMBİYA

PROF. DR. EDUARDO BELTRAN

KOLOMBİYA

PROF. DR. LAURA BİBİANA PİNİLLA BONİLLA

KOLOMBİYA

DOÇ. DR. GÖKHAN TUNA ÖZTÜRK

TÜRKİYE

DR. DEMET ERDOĞAN

TÜRKİYE

DR. MEHMET ALİ ELMACIOĞLU

TÜRKİYE

DR. MUSTAFA KARAKAN

TÜRKİYE

DR. NESLİHAN ÖZKAN

TÜRKİYE

DR. PINAR YALÇIN BAHAT

TÜRKİYE

DR. SİBEL ÇAĞLAR OKUR

TÜRKİYE

DR. TİJEN ACARKAN

TÜRKİYE

PROF. DR. ABDURRAHMAN KADAYIFÇI

TÜRKİYE

PROF. DR. AVNİ BABACAN

TÜRKİYE

PROF. DR. HÜLYA KOÇAK BERBEROĞLU

TÜRKİYE

PROF. DR. METİN ERGÜN

TÜRKİYE

PROF. DR. HÜSEYİN NAZLIKUL

TÜRKİYE

PROF. DR. CİHAN AKSOY

TÜRKİYE

PROF. DR. M. TUNCAY DURUÖZ

TÜRKİYE

PROF. DR. MURAT ORAK

TÜRKİYE

DR. TİJEN DÜRER

TÜRKİYE

DR. ÖMER SOYAK

TÜRKİYE

PROF. DR. YUSUF TAMAM

TÜRKİYE

YRD. DOÇ. DR. FATMA GÜLÇİN URAL

TÜRKİYE

PROF. DR. CUMHUR KILINÇER

TÜRKİYE

DR. CÜNEYT TAMAM

TÜRKİYE

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 Vira Haber

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