Nöralterapi uzmanları İstanbul’da buluşuyor
Uluslararası Nöralterapi ve Regülasyon Kongresi’nin yedincisi ile IV. Dünya Nöralterapi IFMANT Kongresi 7-10 Haziran 2018 tarihleri arasında İstanbul’da Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Uluslararası Nöralterapi ve Regülasyon Kongresi’nin yedincisi ile IV. Dünya Nöralterapi IFMANT Kongresi İstanbul’da düzenlenecek.
İki yılda bir düzenlenen Uluslararası Nöralterapi ve Regülasyon Kongresi’nin yedincisi ile IV. Dünya Nöralterapi IFMANT Kongresi 7-10 Haziran 2018 tarihleri arasında İstanbul Point Hotel Barbaros’ta Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Yunanistan, İspanya, Meksika, Ekvator, Brezilya ve Kolombiya Nöralterapi Dernekleri tarafından desteklenen kongreler Uluslararası Nöralterapi Federasyonu (IFMANT) ve Uluslararası Nöralterapi Derneği’nin (IGNH) çatısı altında düzenlenecek.
Türk Nöralterapi ve Regülasyon Derneği (BNR) tarafından organize edilen ve modern tıbba yeni bir bakış açısı getirerek birçok kronik hastalığın anlaşılmasına yardımcı olan nöralterapinin ve ağırlıklı olarak 'Kronik Enflamasyon ve Lokomotor Sistem Hastalıkları’nın ele alınacağı kongrelere bu yıl da yoğun bir katılım olması bekleniyor.
Toplam üç gün süreyle yaklaşık 40 sunum ve çeşitli konularda workshop çalışmalarının yer alacağı kongrelerin bilimsel dili Türkçe/İngilizce olacak ve anında çeviri yapılacak.
BNR-NAZLIKUL ÖDÜLÜ ÜÇÜNCÜ KEZ VERİLECEK
Türk Nöralterapi ve Regülasyon Derneği’nin (BNR) 14. Yıldönümü olması sebebiyle VII. Uluslararası Nöralterapi ve Regülasyon Kongresi’nde “BNR-Nazlıkul” ödülü nöralterapi alanında başarı gösterenlere üçüncü kez verilecek.
2016’da İstanbul’da yapılan 6. Nöralterapi Kongresi beklenenin üstünde katılım ve başarı ile gerçekleşmiş, 11 ülkeden 200 hekim katılmıştı.
NÖRALTERAPİ BNR KONGRESİ KONUŞMACILAR
DR. DİRK WİEDBRAUCK
ALMANYA
DR. MED. SİDDHARTHA POPAT
ALMANYA
PD. DR. DOMİNİK İRNİCH
ALMANYA
PROF. DR. JÖRG BİRKMAYER
ALMANYA
DR. VET. ANDREAS ZOHMANN
ALMANYA
DR. ELİSABETH PITTSCHIELER
ALMANYA
PETRA İRİS BÄUMLER
ALMANYA
PRİM. DR. PETJA PİEHLER
ALMANYA / BULGARİSTAN
DR. WOLFGANG ORTNER
AVUSTURYA
PRİM DR. HELMUT LİETZER
AVUSTURYA
DR. FRANCİSCO VİANNA OLİVEİRA FİLHO
BREZİLYA
DR. ROMAN Pİ
İSPANYA
DR. RALF OETTMEİER
İSVİÇRE
DR. FLOR ALBA ALARCON
KOLOMBİYA
DR. JAZMİN ARİZA
KOLOMBİYA
DR. MANUEL ESTEBAN MERCADA
KOLOMBİYA
PROF. DR. EDUARDO BELTRAN
KOLOMBİYA
PROF. DR. LAURA BİBİANA PİNİLLA BONİLLA
KOLOMBİYA
DOÇ. DR. GÖKHAN TUNA ÖZTÜRK
TÜRKİYE
DR. DEMET ERDOĞAN
TÜRKİYE
DR. MEHMET ALİ ELMACIOĞLU
TÜRKİYE
DR. MUSTAFA KARAKAN
TÜRKİYE
DR. NESLİHAN ÖZKAN
TÜRKİYE
DR. PINAR YALÇIN BAHAT
TÜRKİYE
DR. SİBEL ÇAĞLAR OKUR
TÜRKİYE
DR. TİJEN ACARKAN
TÜRKİYE
PROF. DR. ABDURRAHMAN KADAYIFÇI
TÜRKİYE
PROF. DR. AVNİ BABACAN
TÜRKİYE
PROF. DR. HÜLYA KOÇAK BERBEROĞLU
TÜRKİYE
PROF. DR. METİN ERGÜN
TÜRKİYE
PROF. DR. HÜSEYİN NAZLIKUL
TÜRKİYE
PROF. DR. CİHAN AKSOY
TÜRKİYE
PROF. DR. M. TUNCAY DURUÖZ
TÜRKİYE
PROF. DR. MURAT ORAK
TÜRKİYE
DR. TİJEN DÜRER
TÜRKİYE
DR. ÖMER SOYAK
TÜRKİYE
PROF. DR. YUSUF TAMAM
TÜRKİYE
YRD. DOÇ. DR. FATMA GÜLÇİN URAL
TÜRKİYE
PROF. DR. CUMHUR KILINÇER
TÜRKİYE
DR. CÜNEYT TAMAM
TÜRKİYE
Vira Haber
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.