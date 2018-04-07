Nöralterapi uzmanları İstanbul’da buluşuyor

Uluslararası Nöralterapi ve Regülasyon Kongresi’nin yedincisi ile IV. Dünya Nöralterapi IFMANT Kongresi İstanbul’da düzenlenecek.

İki yılda bir düzenlenen Uluslararası Nöralterapi ve Regülasyon Kongresi’nin yedincisi ile IV. Dünya Nöralterapi IFMANT Kongresi 7-10 Haziran 2018 tarihleri arasında İstanbul Point Hotel Barbaros’ta Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Yunanistan, İspanya, Meksika, Ekvator, Brezilya ve Kolombiya Nöralterapi Dernekleri tarafından desteklenen kongreler Uluslararası Nöralterapi Federasyonu (IFMANT) ve Uluslararası Nöralterapi Derneği’nin (IGNH) çatısı altında düzenlenecek.

Türk Nöralterapi ve Regülasyon Derneği (BNR) tarafından organize edilen ve modern tıbba yeni bir bakış açısı getirerek birçok kronik hastalığın anlaşılmasına yardımcı olan nöralterapinin ve ağırlıklı olarak 'Kronik Enflamasyon ve Lokomotor Sistem Hastalıkları’nın ele alınacağı kongrelere bu yıl da yoğun bir katılım olması bekleniyor.

Toplam üç gün süreyle yaklaşık 40 sunum ve çeşitli konularda workshop çalışmalarının yer alacağı kongrelerin bilimsel dili Türkçe/İngilizce olacak ve anında çeviri yapılacak.

BNR-NAZLIKUL ÖDÜLÜ ÜÇÜNCÜ KEZ VERİLECEK

Türk Nöralterapi ve Regülasyon Derneği’nin (BNR) 14. Yıldönümü olması sebebiyle VII. Uluslararası Nöralterapi ve Regülasyon Kongresi’nde “BNR-Nazlıkul” ödülü nöralterapi alanında başarı gösterenlere üçüncü kez verilecek.

2016’da İstanbul’da yapılan 6. Nöralterapi Kongresi beklenenin üstünde katılım ve başarı ile gerçekleşmiş, 11 ülkeden 200 hekim katılmıştı.

NÖRALTERAPİ BNR KONGRESİ KONUŞMACILAR

DR. DİRK WİEDBRAUCK ALMANYA DR. MED. SİDDHARTHA POPAT ALMANYA PD. DR. DOMİNİK İRNİCH ALMANYA PROF. DR. JÖRG BİRKMAYER ALMANYA DR. VET. ANDREAS ZOHMANN ALMANYA DR. ELİSABETH PITTSCHIELER ALMANYA PETRA İRİS BÄUMLER ALMANYA PRİM. DR. PETJA PİEHLER ALMANYA / BULGARİSTAN DR. WOLFGANG ORTNER AVUSTURYA PRİM DR. HELMUT LİETZER AVUSTURYA DR. FRANCİSCO VİANNA OLİVEİRA FİLHO BREZİLYA DR. ROMAN Pİ İSPANYA DR. RALF OETTMEİER İSVİÇRE DR. FLOR ALBA ALARCON KOLOMBİYA DR. JAZMİN ARİZA KOLOMBİYA DR. MANUEL ESTEBAN MERCADA KOLOMBİYA PROF. DR. EDUARDO BELTRAN KOLOMBİYA PROF. DR. LAURA BİBİANA PİNİLLA BONİLLA KOLOMBİYA DOÇ. DR. GÖKHAN TUNA ÖZTÜRK TÜRKİYE DR. DEMET ERDOĞAN TÜRKİYE DR. MEHMET ALİ ELMACIOĞLU TÜRKİYE DR. MUSTAFA KARAKAN TÜRKİYE DR. NESLİHAN ÖZKAN TÜRKİYE DR. PINAR YALÇIN BAHAT TÜRKİYE DR. SİBEL ÇAĞLAR OKUR TÜRKİYE DR. TİJEN ACARKAN TÜRKİYE PROF. DR. ABDURRAHMAN KADAYIFÇI TÜRKİYE PROF. DR. AVNİ BABACAN TÜRKİYE PROF. DR. HÜLYA KOÇAK BERBEROĞLU TÜRKİYE PROF. DR. METİN ERGÜN TÜRKİYE PROF. DR. HÜSEYİN NAZLIKUL TÜRKİYE PROF. DR. CİHAN AKSOY TÜRKİYE PROF. DR. M. TUNCAY DURUÖZ TÜRKİYE PROF. DR. MURAT ORAK TÜRKİYE DR. TİJEN DÜRER TÜRKİYE DR. ÖMER SOYAK TÜRKİYE PROF. DR. YUSUF TAMAM TÜRKİYE YRD. DOÇ. DR. FATMA GÜLÇİN URAL TÜRKİYE PROF. DR. CUMHUR KILINÇER TÜRKİYE DR. CÜNEYT TAMAM TÜRKİYE

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