Goa Tersanesi 2. OPV’yi Sri Lanka'ya teslim etti

Hindistan'ın Goa Tersanesi, Hindistan'da düzenlenen bir törenle Sri Lanka Deniz Kuvvetleri'ne ikinci bir gelişmiş açıkdeniz karakol gemisi (advanced offshore patrol vessel/AOPV) teslim etti. Tersaneden yapılan açıklamaya göre, 105 metre uzunluğundaki gemi, programın 25 gün öncesinde teslim edildi.

İki adet 9 bin kW dizel motorla tahrik edilen gemiler, 25 knot seyir hızında 6 bin deniz mili menzile sahip. Goa tersanesi, 2017'nin ağustos ayında hizmete giren ilk gemi SLNS Sayurala'yı Sri Lanka Deniz Kuvvetleri'ne 2017 Temmuz ayında teslim etmişti. İki karakol gemisi, 2014'te imzalanan 155 milyon Dolarlık bir sözleşme kapsamında inşa edildi.

Vira Haber