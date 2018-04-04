Çin'in yerli uçak gemisi deniz testlerine hazırlanıyor

Çin, Tip 001A olarak bilinen ve yerli olarak inşa edilen ilk uçak gemisinin deniz denemelerine başlamaya hazırlanıyor.

Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC) Yönetim Kurulu Başkanı Liu Zheng'a göre, şu anda geminin tüm ekipman ve cihazları hata arındırma aşamasında.

Liu, Tip 001A'nın ilk deniz denemesine hazırlanmakta olduğunu ancak zamanlamanın hava ve deniz koşulları gibi faktörlere bağlı olduğunu ifade etti. Uçak gemisinin, bu yılın sonlarına doğru göreve hazır olması bekleniyor.

Tip 001A, 26 Nisan 2017'de Dalian Tersanesi'nde suya indirildi.

Vira Haber