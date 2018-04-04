116 metrelik süperyat U116 deniz testlerine başladı

Yapımı tamamlandıktan sonra ‘son rötuşları’ için Norveç’den Almanya, Bremerhaven’e seyreden explorer tipi süperyat U116’nın, mega servis tekneleri de hazır. Denize indirildikten sonra deniz testlerinin ilk aşaması başlatılan süperyat, yeniden denize çıkmadan önce son kontrolleri yapılmak üzere tersanede tutuluyor.

Sahibinin bir önceki yatı olan Ulysses’de kullandığı 21 metrelik katamaran gövdeli servis teknesinin ardından, yeni yatında yine sofistike tercihler talep etmesi, süperyat dünyasında ses getirdi.

Seyahatleri sırasında yata eşlik edecek olan servis teknelerinden biri, özel yapım VanDutch 40. Bu şık tasarımın yanında süperyatta aynı zamanda, 21 metrelik Princess 68 motoryat da taşınıyor olacak.

Süperyatın servis tekneleri olarak hizmet verecek olan bu motoryatlar, ana geminin üzerindeki iki dev vinç ile denize indirilip güverteye çekilebilecek. Princess 68, 8 kişilik misafir ağırlama kapasitesine sahip ve 36 knot sürate erişebiliyor. U116’nın tüm servis tekneleri kendi gövde rengine boyanmış şekilde yüklenecek.

Vira Haber