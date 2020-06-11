Normalleşme İle Birlikte Lojistikte Yoğunluk Ve Karmaşa Yaşanabilir

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Avrupa’da üretime ara veren firmalar, Türkiye’den sipariş ettikleri ürünleri depolarda bekletiyordu. Önlemlerin hafiflemesiyle birlikte tekrar üretime başlayan firmaların depolarda bekleyen yükleri de yola çıkmaya başladı. Ancak lojistik sektöründen yeni döneme ilişkin bir uyarı geldi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Avrupa’da birçok firma üretime ara vermişti. Türkiye’den Avrupa’ya ihracat yapan şirketler, pandemi öncesi gelen talepleri zamanında teslim etmek için uğraştılar ancak alıcılar ‘paydos’ deyince yükler sınırı geçmeden depolara çekildi. Hem depolar doldu, hem de yeni üretim planları aksadı.

Avrupa’da ve Türkiye’de başlayan normalleşme adımlarıyla birlikte depolarda bekletilen yükler şimdi tekrar yola çıkıyor. Depolama ve entegre lojistik hizmetleri sunan ISD Logistics CEO’su Korkut Koray Yalça, normalleşme sonrası Çin’deki liman ve gümrüklerde yaşanan yoğunluk ve karmaşıklığa atıfta bulunarak uyarılarda bulundu.

Çin’de normalleşme sonrası lojistik operasyonların karmaşıklaştığını söyleyen Yalça, “Çin’de liman ve gümrüklerde kilometrelerce kuyruklar var. Bu durumun bizim ülkemizde ve uluslararası taşımalarımızda yaşanacağını düşünmüyorum ancak şirketler lojistik planlamalarını doğru yönetmeli. Artan taleple birlikte tedarik zincirinde aksamalar meydana gelebilir” dedi.

“ALTERNATİF TAŞIMA MODELLERİ KURTARICI OLUR”

Alternatif taşıma modellerinin her zaman göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlatan Yalça, karayolu dışında demiryolu + karayolu, Ro-Ro + karayolu gibi kombine taşımaları kullanarak bu sürecin karmaşık hale gelmeden atlatılabileceğini söyledi.

ISD Logistics olarak koronavirüs salgını sürecinde kombine taşıma operasyonlarına ağırlık verdiklerini açıklayan Yalça, Türkiye’den Ro-Ro ya da demiryolu ile çıkan yükleri Avrupa ülkelerinde çalıştıkları yerel sürücüler ile son noktaya teslim ettiklerini ve tüm taşımaları sağlıklı bir şekilde yürütebildiklerini sözlerine ekledi.

Vira Haber