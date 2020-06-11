Sıcak Havayı Gören Kendini Denize Attı

Koronavirüs önlemleri nedeniyle uygulanan 18 yaş altındakilerin sokağa çıkması kısıtlaması kaldırılmış, 65 yaş ve üzeri vatandaşların ise günde 10 saat dışarı çıkmalarına izin verilmişti.

Bu kararla birlikte dışarı çıkan vatandaşlar Üsküdar Sahile koştu. Sıcaklıkların da artmasıyla vatandaşlar, kendilerini boğazın serin sularına bırakarak Kız Kulesi’ne karşı yüzdü.

Boğaz’da yüzen vatandaşlardan Hüseyin Sönmez, “Bugün hava çok sıcak, serinlemek için Boğaz’da yüzüyoruz. Yüzerek kız kulesine kadar çıktık. Yaklaşık 2 aydır sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evde bunalmıştık, Boğaz’da yüzmek harika, manzarası yeter, çok mutluyuz” diye konuştu.

Vira Haber