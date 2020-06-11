Tasarruflu Ve Çevreci Gemiler için Çalışmalar Başladı İşte Detaylar…

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İMEAK Deniz Ticaret Odası Haziran ayı meclis toplantısında deniz ulaşımındaki çevreci projeyi duyurdu. Açıklamaya göre, artık gemiler elektrikli olacak.

Bu alanda oldukça deneyimli olan Türkiye, her yıl onlarca elektrikli deniz taşıtını ihraç ediyor. Yalova tersaneleri bu anlamda öncü konumda.

Norveç ve diğer kuzey Avrupa ülkeleri olmak üzere, İrlanda, Danimarka, Fransa, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine ihracat yaptıklarını söyleyen Gemi İnşa Mühendisi Samet Cirlak, 50 projenin teslim edildiğini, diğer projelerin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Eylül ayında açıklanacak olan raporun proje ile ilgili mevzuat çalışması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

Vira Haber