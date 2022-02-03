Norther Global Logistics’ten Almanya Yatırımı

Doğu Avrupa, Baltık ve İskandinav ülkeleri ağırlıklı olmak üzere Avrupa ile Türkiye arasında entegre lojistik hizmetleri sunan Norther Global Logistics (NGL), müşterilerinden gelen talep üzerine bu yıl Almanya taşımalarına ve yatırımlarına ağırlık verecek. NGL Kurucu Ortağı Ferhat Emanetoğlu, “Doğu ve Kuzey Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında yüklerini taşıdığımız müşterilerimizden gelen yoğun talepler doğrultusunda 2021 yılının son çeyreğinde açtığımız Almanya hattında, 2022 yılında sefer sayılarımızı ve yatırımlarımızı artırma kararı aldık.” dedi.

Türkiye’nin en büyük dış ticaret ortağı Almanya’nın önemi, sadece ihracatçı ve ithalatçılar için değil yerli lojistik firmaları için de giderek artıyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye geçen yıl 41,1 milyar dolar ile toplam dış ticaretinin yüzde 8,3’ünü Almanya ile gerçekleştirdi.

Kuzey ve Doğu Avrupa ağırlıklı olarak Avrupa ile Türkiye arasında lojistik faaliyetler yürüten Norther Global Logistics (NGL) de bu sene hizmet verdiği coğrafyayı genişletme kararı aldı. NGL Kurucu Ortağı Ferhat Emanetoğlu, Türkiye ile Doğu Avrupa, Baltık ve İskandinav ülkeleri arasında taşımacılık hizmeti verdikleri müşterilerinden gelen yoğun talepler üzerine 2021 yılının son çeyreğinde aktif hale getirdikleri Almanya hattına 2022 yılında daha çok odaklanacaklarını belirtti.

“Yatırımlarımızın Karşılığını 2022’de Alacağımıza İnanıyoruz”

Uzun yıllardır Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı konumundaki Almanya’dan ithalatın genel olarak ihracata yakın olmasının da bu hattı lojistik sektörü için daha cazip hale getirdiğini vurgulayan Emanetoğlu, “Hem müşterilerimizin taleplerine yanıt verebilmek hem de Türkiye-Almanya hattının önemli bir oyuncusu olabilmek için harekete geçtik. Bu hatta yatırım yaptık ve karşılıklı seferlere başladık. Geçen yıl önemli sayıda araç, ekipman ve insan kaynağı yatırımlarımız oldu, 2022’de bu yatırımlarımızın karşılığını alacağımıza inanıyoruz.” diye konuştu.

Şu an için haftanın 3 günü çıkış yaptıklarını ifade eden Emanetoğlu, Mart sonuna kadar haftada 4 gün çıkış yapmayı hedeflediklerini aktardı.

Emanetoğlu, bu hatta acil gönderiler için özmal araçlarıyla minivan hizmeti verdiklerini de sözlerine ekledi.

