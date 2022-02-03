ABD, BAE'ye Savaş Uçağı ve Gemi Gönderiyor
ABD'den yapılan açıklamada, Yemen saldırılarından sonra BAE'ye savaş gemisi ve savaş uçağı gönderileceği açıklandı.
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Yemen'deki İran destekli ayrılıkçı Şii Husiler, geçtiğimiz günlerde bir kez daha Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) hedef aldı. Son saldırı, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un ülkeyi ziyareti sırasında meydana geldi. Söz konusu olayda kimse yaralanmadı ancak ülke olası yeni saldırılara karşı alarma geçti.
ABD YARDIM GÖNDERİYOR
ABD'nin BAE büyükelçiliği, mevcut tehdide karşı BAE'ye yardımcı olmak için Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın görüştüğünü belirtti.
ABD'den yapılan açıklamada isyancıların yapacağı olası saldırılara karşı BAE'ye savaş gemisi ve savaş uçağı gönderileceği açıklandı.
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