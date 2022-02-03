Tarihi Koningshaven Köprüsü Sökülecek: Jeff Bezos'un 485 milyon Dolarlık Süperyatı Hollandalıları Kızdırdı

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos, Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'da 485 milyon dolar değerinde bir süperyat inşa ettiriyor. Yetkililer 40 metre yüksekliğindeki yatın, Koningshaven Köprüsü için fazla büyük olduğu için, tarihi yapının kısmen söküleceğini açıkladı. Ancak, İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından bombalandıktan sonra yeniden inşa edilen köprünün sökülme kararı bazı Hollandalıları kızdırdı.

Hollanda’da yerel yetkililer, liman kenti Rotterdam'daki tarihi bir çelik köprünün Amazon'un kurucusu Jeff Bezos için inşa edilen bir süperyatın geçmesini sağlamak için kısmen söküleceğini duyurdu.

TARİHİ KÖPRÜ SÜPERYAT İÇİN ÇOK KÜÇÜK

Bezos'un 485 milyon dolarlık devasa yatı, 1878'den kalma ve 1940'ta İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından bombalandıktan sonra yeniden inşa edilen tarihi Koningshaven Köprüsü için fazla büyük olduğu belirtildi.

Rotterdam yakınlarındaki Alblasserdam'da üç direkli yatı inşa tersane, yerel meclisten köprünün geçebilmesi için orta bölümünü kaldırmasını istedi.

KÖPRÜYE VERİLEN ZARARIN PARASINI ÖDEYECEK

Rotterdam belediye başkanının bir sözcüsü AFP'ye verdiği demeçte, "Denize giden tek yol bu" dedi ve Amazon sahibinin operasyonun maliyetini ödeyeceğini de sözlerine ekledi.

Bununla birlikte, yerel konsey, n 2017'deki büyük bir yenilemeden sonra Rotterdamlılar tarafından De Hef olarak bilinen köprüyü bir daha asla sökmeyeceğine dair söz vermişti. Ancak, köprünün milyarder iş insanın yatı için sökülmesi kararı bazılarını kızdırdı.

Ancak, Rotterdam Belediyesi, yatın n inşasının yarattığı ekonomik faydalara ve istihdama vurgu yaparken, köprünün mevcut haliyle yeniden inşa edileceğine söz verdi.

SÖKÜM İŞLEMİ BU YAZ GERÇEKLEŞECEK

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, devasa çelik kirişli köprünün orta bölümü, 40 metre yüksekliğindeki tekneye yeterli açıklık sağlamak için kaldırılacak. İşlem birkaç hafta sürecek ve söküm işleminin bu yaz gerçekleşmesi bekleniyor.

57 yaşındaki Bezos, çevrimiçi kitapçı Amazon'u küresel bir alışveriş devine dönüştürdükten sonra dünyanın en zengin adamlarından biri oldu. Forbes’e göre Bezos’un 177 milyar dolar net serveti bulunuyor.