Murat Yüksel Cita Design Kadrosuna Katıldı

16 yıllık sektör geçmişi olan Murat Yüksel, Erbil Hilton, Four Seasons Bosphorus, Afyon, Antalya, Ankara, Bodrum Ataşehir DoubleTree, Nişantaşı Westin gibi Türkiye ve yurtdışında önde gelen otel zinciri projelerinde ve lüks rezidans ve rezidans projelerinde yer aldı. OnaltıDokuz İstanbul, Koru Florya, Mavi Göl olarak tasarım ve uygulamalarında baş tasarımcı olarak görev yaptı.

Yüksel, kara sektöründeki eşsiz tecrübesiyle artık ticari gemilerin yaşam alanlarında yenilikçi ve öncü tasarımların ortaya çıkmasına destek olacak.

Vira Haber olarak kendisine yeni görevinde başarılar temenni ederiz

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