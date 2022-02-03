Murat Yüksel Cita Design Kadrosuna Katıldı
Denizcilik sektöründe ulusal ve uluslararası projelerinde gemi içi sabit mobilyada Türkiye’nin lider üreticisi olan Cita Design kadrosuna, Tasarım Direktörü olarak Murat Yüksel katıldı.
A+A-
16 yıllık sektör geçmişi olan Murat Yüksel, Erbil Hilton, Four Seasons Bosphorus, Afyon, Antalya, Ankara, Bodrum Ataşehir DoubleTree, Nişantaşı Westin gibi Türkiye ve yurtdışında önde gelen otel zinciri projelerinde ve lüks rezidans ve rezidans projelerinde yer aldı. OnaltıDokuz İstanbul, Koru Florya, Mavi Göl olarak tasarım ve uygulamalarında baş tasarımcı olarak görev yaptı.
Yüksel, kara sektöründeki eşsiz tecrübesiyle artık ticari gemilerin yaşam alanlarında yenilikçi ve öncü tasarımların ortaya çıkmasına destek olacak.
Vira Haber olarak kendisine yeni görevinde başarılar temenni ederiz
Vira Haber
Bu haber toplam 105 defa okunmuştur
Etiketler : çita design, cita design, murat yüksel, tasarım, gemi tasarım
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.