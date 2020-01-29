Norveç, Türkiye’deki tüketiciler için deniz mahsulleri üreticisi olarak oldukça bilinen bir ülke. Özellikle deniz ürünü tüketicilerinin yüzde 95’inin yemeyi tercih ettiği somon balığı konusunda. Ancak Norveç’in bu mahsulü dışında da birçok deniz ürünü bulunuyor. Balık tüketiminin 2018 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 11’in üzerinde artış gösterdiği Türkiye’de, Kuzey’in soğuk sularından gelen deniz mahsulleri artıyor ve mağazalarda satışa sunuluyor.

Deniz ürünlerinin talebini ve tüketimini artırmayı hedefleyen Norveç Deniz Ürünleri Konseyi, karides üreticisi Coldwater Prawns of Norway şirketi ile birlikte Gastronometro’da bir etkinlik gerçekleştirdi.

Bir iç etkinlik kapsamında Bocuse d’Or ödüllü dünyaca ünlü Norveçli Şef Gunnar Hvarnes Gastronometro çalışanları için Norveç karideslerini kullanarak bir dizi yemek pişirdi, lezzetli küçük kabuklu deniz ürünlerinin Türk mutfağında kullanılabileceğini gösterdi. Hvarnes, sarımsak ve tereyağında hazırladığı karidesten biber kullanarak hazırladığı karides kokteyline, karidesli salatadan kremalı karides güvece uzanan birbirinden özel tarifler hazırladı.

Norveç’in soğuk sularında ve Barents Denizi’nde vahşi ortamlarında sürdürülebilir bir şekilde yakalanan karideslerin boyutları 16 cm’yi buluyor. Bu karidesler ayrıca besleyici olarak da biliniyor.

Coldwater Prawns of Norway CEO’su Knut Helge Vestre açıklamasında, “Karideslerimizi Türkiye pazarına tanıtmaktan heyecan duyuyoruz. Türkiye’deki insanlar her geçen gün lezzetli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yakalanan deniz mahsullerini daha çok talep ediyor. Bizim soğuk su karideslerimiz tamamen doğal ve saf olup koruyucu içermez. Bu nedenle Türk yemekleri ile çok iyi gider.” dedi.

Yaptıkları etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Norveç Deniz Ürünleri Konseyi Türkiye Direktörü Anette Grøttland Zimowski ise şunları söyledi: “Türkiye’de insanlar daha fazla deniz ürünü yemek istiyor. Bu hem sağlık hem de sürdürülebilirlik açısından oldukça önemli. 2020'de de Türkiye pazarına yeni heyecan verici ürünler girecek. Türkiye bizim için gerçekten önemli bir pazar. Türkiye'de giderek artan popülaritesi ile Norveç somonu ve soğuk su karidesleri gibi türlerin büyük potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Norveç deniz ürünleri, Türkiye’deki tüketicileri arasında en yüksek kalitede yalın ve sürdürülebilir ürünler olarak güveniliyor.” dedi.

Şef Gunnar Hvarnes ise şunları söyledi: “Norveçli karidesler kıvamları ve tatlı lezzetleri nedeniyle benzersizdir. Birçok farklı yemeğe çok iyi uyuyorlar. Makarna yemeklerinden soğuk salatalara kadar her şeyde karıştırabilir. Ayrıca favorilerimden biri olan sarımsak ve limonla ızgara da yapabilirsiniz. ”

Norveç Deniz Ürünleri Konseyi Hakkında:

Norveç Deniz Ürünleri Konseyi, Norveç deniz ürünleri endüstrisi için ortak bir değer olan “Seafood From Norway” ticari markasının yönetimini ve kullanımını denetlemektedir. Norveç Deniz Ürünleri Konseyi, Norveç deniz ürünleri endüstrisi tarafından finanse edilmekte ve temsil edilmektedir. Norveç Deniz Ürünleri Konseyi, sektörle birlikte, Norveç'ten deniz ürünlerinin talebini ve tüketimini artırmayı hedeflemektedir.

Vira Haber