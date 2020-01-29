Denizde rotanızı çizecek "Açık Deniz Paneli" Boat Show’da

Deniz tutkunlarının her yıl heyecanla beklediği fuarda, mega yatlardan yelkenlilere, katamaranlardan sürat teknelerine kadar; teknoloji, tasarım ve konforu bir arada sunan 3.500'ün üzerinde deniz aracı sergilenecek. Milyon dolarlık yatların Dünya ve Türkiye lansmanlarının da yapılacağı fuar, birbirinden renkli etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

"Sea Talks" kapsamında gerçekleştirilecek bu etkinlikler arasında, deniz severlerin yoğun ilgi göstereceği "Açık Deniz" konulu bir panel yer alacak.

Moderatörlüğünü, deniz ve tekne tutkusuyla bilinen Edhem Dirvana'nın yapacağı panel, 25 Şubat Salı günü 13.00-16.00 saatleri arasında Hall 3'te düzenlenecek.

Katılımın serbest olduğu panelin açılış konuşmasını KÜDENFOR Direktörü Amiral Cem Gürdeniz yapacak. TYF Başkanı Özlem Akdurak'ın da kısa bir konuşma yapacağı organizasyonda TYF'den bir yetkili olimpiyat programına iki kişilik karma ekiple dahil edilen açık deniz yarışçılığı üzerine bir sunum yapacak.

Panelde yer alacak diğer konuşmacılar ve sunum konuları özetle şöyle:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Konu: Deniz hukuku ve haklarımız

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Konu: Deniz yetki alanlarımız ve acil müdahale bölgelerimiz

TAYK (Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü)

Konu :Nereden geldik, nereye gidiyoruz?

Tolga Pamir

Konu :Açık deniz yarışçılığı nedir, dünyada neler yapılıyor?

Can Ergün (CSC Composite)

Alp Somer (MAT Yelkenli Yatları)

Konu: Her iki isim de Türkiye'de ürettikleri kompozit tekneleri yurt dışına ihraç ediyor. Ergün ve Somer, dünya sularında mücadele eden yelkenli yarış teknelerinden elde ettikleri deneyimi aktaracak.

TurkSail (Serdar Bapoğlu)

Konu: Medya konuya nasıl bakıyor, medyanın dikkati nasıl çekilir, kamuoyu oluşturmak için neler yapılabilir, bu konuda yaşanan sıkıntılar neler?