Nursultan Nazarbayev, istifa etti

Kazakistan’ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, görevinden çekildiğini açıkladı. 28 yıldır Kazakistan Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Nursultan Nazarbayev, istifasını tüm dünyaya duyurdu. 78 yaşındaki Nazarbayev, açıklamasını televizyondan yayımlattırdı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 10 Aralık 1991’de Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adının, Kazakistan Cumhuriyeti olarak değiştirilmesi kararı, Orta Asya’da yeni bir bağımsız cumhuriyetin oluşmasını sağladı.

Kazakistan Yüksek Konseyi, 16 Aralık 1991’de kabul ettiği kanun ile Kazakistan’ın bağımsızlığını ilan etti. Ülkenin bağımsızlığını ilk tanıyanlar da Türkiye, ABD ve Çin oldu.

1 Aralık 1991’de yapılan seçimleri kazanan ülkenin mevcut Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, izlediği siyaset ile ülke ekonomisinin geliştirilmesine ve barışçıl dış siyasete odaklandı.

Sovyetler Birliği döneminden bu yana koltuğunu koruyan tek lider olan Nazarbayev, eski bir mühendis. Çalıştığı madendeki işçi ayaklanmaları onu siyasete, oradan da Sovyetlerin en önemli ikinci adamı olmaya yöneltti. Sovyetler dönemindeki gücünü, Kazakistan’ın bağımsızlık protokolünü imzaladığı 1991’den bu yana korudu.

Vira Haber