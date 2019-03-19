İtalya Köyceğiz’i ‘sakin şehir’ seçti

İtalya’da 1999 yılında başlayan “sakin şehir” uygulaması için başvurusu kabul edilen Köyceğiz, Türkiye’nin 16'ncı Cittaslow yerleşimi oldu. Köyceğiz ve Bitlis'in Ahlat ilçesinin kabul edilmesi ile Türkiye’de “sakin şehir” uygulaması 17 yerleşime ulaştı.

Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Nadi Pirci "sakin şehir" unvanı ile Köyceğiz’in sakinliğinin tescillendiğini ifade etti.

İki yıldır, bu unvan için çaba harcadıklarını belirten Pirci, "Köyceğiz Belediyesi ve başkanımızın büyük katkılarıyla sakin şehir unvanını Köyceğiz’imize kazandırdık. Bununla ilgili bir buçuk 2 yıldır büyük bir uğraş veriyorduk. Çok şükür buna muktedir olduk. Köyceğiz’in sakinliğini tescillendirmiş olduk." dedi.

Köyceğiz CittaSlow koordinatörü Halil Karanfiloğlu da dünyanın 253'üncü sakin kentinin Köyceğiz seçildiğini ve Cittaslow Genel Merkezince onaylandığını söyledi.

Türkiye'de şimdiye kadar Muğla Akyaka, Isparta Eğirdir, Çanakkale Gökçeada, Sinop Gerze, Bolu Göynük, Şanlıurfa Halfeti, Bolu Mudurnu, Ordu Perşembe, Artvin Şavşat, İzmir Seferihisar, Sakarya Taraklı, Erzurum Uzundere, Kırklareli Vize, Isparta Yalvaç, Aydın Yenipazar, Muğla Köyceğiz ve Bitlis Ahlat "sakin şehir" kabul edildi.

Cittaslow ağı

İtalyanca citta (şehir) ve İngilizce slow (yavaş) kelimelerinden oluşan Cittaslow, "sakin şehir" anlamında kullanılıyor. Cittaslow ağı ise küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, sakinlerini ve yaşam tarzını standartlaştırmasını, yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için "slow food" hareketinden ortaya çıkan bir kentler birliği olarak faaliyet gösteriyor.

Vira Haber