The Maritime House görsel kimliğini yeniledi

Uzun soluklu bir çalışmayla yenilenen The Maritime House logosu küresel ölçekte yükselen firmanın markasını vurguluyor.

The Maritime House, tarafından yapılan açıklamada “The Maritime House ailesi olarak 2019 başı itibari ile kurumsal kimliğimizde birtakım değişiklikler yapma kararı aldık. Bu doğrultuda logomuzu da bizi daha iyi yansıtıcağını düşündüğümüzden dolayı yeniledik” denildi.

Bünyesinde Esko Marine, Alpha Marine Consulting Turkey ve Nexus Maritime İstanbul’u barındıran The Maritime House sektöre gemi sistemleri tedarikinden teknik desteğe, tersane temsilciliğinden özel koruma hizmetlerine, armatörler adına survey hizmetlerinden süreç takibine, danışmanlık hizmetlerine kadar çok geniş bir alanda faaliyet gösteriyor. Bu hizmetleri sunarken de kalite ve uzmanlığını ortaya koyuyor. Ayrıca, dünyanın en büyük ikinci, en kaliteli birinci bayrağı olan Liberian Registry’nin Türkiye’deki tam yetkili İstanbul ofisi de The Maritime House çatısı altında bulunuyor.



The Maritime House yeni logosu:



