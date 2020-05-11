O Adaya Seferler Başladı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ege'de Türkiye kıyılarına yakın olan Rodos, Midilli, Sakız, Patmos, İstanköy ve Leros’a sefer yapacak gemi ve feribotlar için öncelikle turizm meslek sahipleri olmak üzere tüm yolcuların maskeli olması ve yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’sinden fazla yolcu alınmaması koşulu ile seferlere izin verileceğini duyurdu.

Ayrıca gemi ve feribotlarda biniş limanında kullanılan kabin veya koltuğun yolcunun ara limanlarda inmesinden sonra binen diğer yolcu tarafından kullanma yasağının getirildiği açıklandı.

Yunanistan Denizcilik Bakanlığı 15 Haziran'dan itibaren AB ülkeleri arasındaki gemi ve feribot seferlerine izin verileceğini belirtirken, Türkiye ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Vira Haber