Vira Haber'de Yenilikler Devam Ediyor! Kaptanın Rotası Başlıyor

İmza attığı yeniliklerle adından söz ettiren Vira Haber'de yeni bir program başlıyor.

Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Genel Sekreteri Zafer Akbulut'un sunumuyla gerçekleşecek olan Kaptanın Rotası programı, Vira Haber'de başlıyor.

Salı ve Perşembe günleri saat 21.00'da @virahabercom İnstagram hesabında başlayacak olan Kaptanın Rotası, birbirinden değerli konuklarıyla denizciliğin nabzını tutacak.

İlk program ise bu akşam saat 21.00'da gerçekleşecek. Programın ilk konuğu ise Kılavuz Kaptan Nildeniz Sütçü Şen olacak.

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