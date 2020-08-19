O Gemi Türkiye’de Tamir Edilecek

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ve Türkiye’nin Beyrut Askeri Ateşesi Albay Bayram Büyan, 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesiyle meydana gelen şiddetli patlamada hasar gören Bangladeş'e ait askeri gemiyi ziyaret etti.

Büyükelçi Çakıl, ziyaret sonrasında Birleşmiş Milletler Geçici Gücü (UNIFIL) bünyesinde görevli Bangladeş donanmasına ait askeri geminin Türkiye'de onarılacağını söyledi.

Korvet tipi askeri gemideki hasarın tamiri için Türkiye ve Bangladeşli ilgili makamların anlaşmaya vardığını aktaran Çakıl, söz konusu geminin önümüzdeki günlerde tamir için Türkiye'ye gideceğini kaydetti.

Vira Haber