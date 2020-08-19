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O Gemi Türkiye’de Tamir Edilecek

O Gemi Türkiye’de Tamir Edilecek

Tüm dünyanın gündemine oturan Lübnan'ın başkenti Beyrut Limanı’nda meydana gelen şiddetli patlamada hasar gören askeri gemi Türkiye'de tamir edilecek.

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Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ve Türkiye’nin Beyrut Askeri Ateşesi Albay Bayram Büyan, 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesiyle meydana gelen şiddetli patlamada hasar gören Bangladeş'e ait askeri gemiyi ziyaret etti.

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Büyükelçi Çakıl, ziyaret sonrasında Birleşmiş Milletler Geçici Gücü (UNIFIL) bünyesinde görevli Bangladeş donanmasına ait askeri geminin Türkiye'de onarılacağını söyledi.

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Korvet tipi askeri gemideki hasarın tamiri için Türkiye ve Bangladeşli ilgili makamların anlaşmaya vardığını aktaran Çakıl, söz konusu geminin önümüzdeki günlerde tamir için Türkiye'ye gideceğini kaydetti.

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Vira Haber

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