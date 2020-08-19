İBB Şehir Hatları Müdürü Sinem Dedetaş'tan Deniz Taksi Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, Haliç Tersanesi'nde 50 adet deniz taksi yapımı için hazırlıkların başladığını duyurdu.

HALİÇ TERSANESİNDE YAPILACAK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun deniz ulaşımının canlandırılmasını hedeflediğini belirten Dedetaş, "Bu hedef çerçevesinde deniz taksi işini yeniden harekete geçirme planı devreye girdi. Haliç Tersanesi’nde 50 adet deniz taksi yapımı için hazırlıklara başladık” dedi.

Deniz taksilerin siparişini verenin Şehir hatları olacağını belirten Dedetaş, “11 metrelik deniz taksiler 10 kişi kapasiteli öngörülüyor” açıklamasında bulundu.

Dedetaş, “Özel sektörün işlettiği deniz taksilere Şehir Hatları iskelelerine yanaşma izni verilmemiş. Biz tüm iskeleleri deniz taksilere açık tutacağız” diye konuştu.