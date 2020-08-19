Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Tamer Yılmaz, görevine başladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Tamer Yılmaz, devir teslim töreninin ardından görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Tamer Yılmaz, devir teslim töreninde bir önceki Rektöre teşekkür ederek görevine başladı.

Devir teslim töreninde konuşan Rektör Yılmaz, yapmış olduğu konuşmada "Rektörlük görevini devraldığım sayın hocam Prof. Dr. Bahri Şahin’e hizmetleri için şahsım ve üniversitem adına teşekkürlerimi sunarım" dedi.

TAMER YILMAZ KİMDİR?

Prof. Dr. Tamer Yılmaz 1970 yılında İstanbul 'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Üniversite eğitimini de İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümünde bitirdi.

Prof. Dr. Yılmaz, yüksek lisans öğrenimini aynı üniversitede tamamladı. Doktorasını 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladı.

Akademik kariyerine 1992 yılında Araştırma Görevlisi olarak başladı.1997 – 1998 yılları arasında İtalya'da bulunan Pisa Üniversitesinde Araştırma Mühendisliği yaptı.

1998 yılında Deniz Harp Okulu Komutanlığı’nda ders vermeye başladı. 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başladı.2001 yılında Doçentlik unvanını alan Yılmaz, 2007 yılında profesörlük unvanını aldı. 2007 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesinde Öğretim Üyesi görevini yürütüyordu. 2008-2013 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Rektör Danışmanı, Rektör Yardımcısı ve Senato Üyesi olarak görev yaptı.

Aynı zamanda 2011 – 2013 yılları arasında Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yaptı.2012 yılında YTÜ Teknopark A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği görevini yaptı.

Gemi Form Dizaynı, Form Optimizasyonu, Gemilerin Hidrodinamik Analizi, Enerji, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, CFD, FEM alanlarında çalışmalar yürüttü ve 2013 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesine Rektör olarak atandı.

Prof. Dr. Tamer Yılmaz, 14 Ağustos 2020 Cuma günü Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Yıldız Teknik Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.