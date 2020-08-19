Bodrum'daki Beton Bloklarla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Gündeme bomba gibi düşen Bodrum'da deniz dibindeki beton bloklarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bodrum'un Güvercinlik, Yalıkavak ve Pina bölgelerinde deniz dibine, plaj alanlarını büyütmek amacıyla yapılan ve metrelerce uzunluktaki beton duvarlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığını harekete geçirdi.

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün direktifiyle Milas Milli Emlak Müdürlüğü yetkilileri otellerin bulunduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Fotoğraflar çekildikten sonra 3 otel hakkında tutanak tutuldu.

Deniz dibindeki beton blokları kaldırmaları için otellere yazı gönderileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Bodrum'da bazı otel ve siteler, kumsal alanlarını genişletmek ve dalgaların kumları götürmemesi için, denizin metrelerce altına beton ve duvar bloklar ördüğü ortaya çıkmıştı.

Keşfe çıkan dalgıçlar tarafından farkedilen beton blokların Bodrum'un kıyı şeridinin şeklinde değişikliklere neden olduğu ortaya çıkmıştı.

Vira Haber