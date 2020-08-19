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Afrika'daki Petrol Sızıntısına Neden Olan Japon Kaptan Tutuklandı

Afrika'daki Petrol Sızıntısına Neden Olan Japon Kaptan Tutuklandı

Afrika kıtasında geçtiğimiz ay karaya oturan ve bin ton petrol sızdıran yük gemisinin kaptanı ve bir mürettebatı tutuklandı.

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Afrika'daki Petrol sızıntısı krizi büyüyor. Afrika kıtası açıklarındaki Mauritius adasında geçtiğimiz ay karaya oturan ve bin ton petrol sızdıran yük gemisinin kaptanı ve bir mürettebatı tutuklandı.

Müfettiş Siva Coothen geminin Hindistanlı kaptanı ve Sri Lankalı mürettebatının "sızıntıya neden oldukları" gerekçesiyle tutuklandığını belirtti.

25 Temmuz 2020'de Mauritius'ta mercan resifinin üzerinden geçerken karaya oturan Japon yük gemisinden büyük miktarda petrol okyanusa yayılmıştı.

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