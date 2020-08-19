Yılport Holding Gebze ve Gemport'ta Blockhain Teknolojisini Kullanacak

Dünya genelindeki onlarca farklı liman işletmecisi gibi Yılport Holding Gebze limanında blockchain teknolojisini kullanıyor.

IBM ve Maersk 2018 yılında TradeLens adlı bir blockchain platformu geliştirdiler. Liman işletmecileri bu blockchain platformu sayesinde kolayca konteyner takibi yapabiliyorlar. Tedarik zinciri yönetimi için özel olarak geliştirilen bu platform, normal şartlarda evraklar üstünden ilerleyen süreçlerin çok daha hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlıyor.

Artık Bir Ayağı Türkiye’de Olacak

Yilport Holding 2004 yılından beri liman işletmeciliği yapıyor. Toplamda 11 farklı ülkede faaliyet gösteren Yilport 22 farklı liman terminali işletiyor. Yilport bundan böyle Gebze ve Gemport terminallerinde blockchain tabanlı TradeLens teknolojisini kullanacak.

Yılport limana yapılan giriş-çıkışları ve yükleme işlemlerini TradeLens üzerinden takip etmeyi planlıyor. Konuya ilişkin paylaşılan bilgilere göre Yilport bu platformu kullanıp “kapıların ne zaman açıldığını/kapandığını, konteynerlerin ne zaman yüklendiğini / boşaltıldıklarını, yükleme ve boşaltım tarihlerini” takip edebilecek.

Yılport Holding Drewry’nin 2017 yılında yaptığı sıralamada dünyanın en büyük 12. liman işletmecisi olarak gösterildi. Dünya’nın birçok farklı noktasında faaliyet gösteren Yılport; sunduğu hizmetleri blockchain teknolojisi ile birlikte geliştirmeyi hedefliyor. Yılport Holding CIO’su Mark Wooton, “küresel ticaretin dijitalleşmeye” başladığını, Yılport’un bu değişen koşullar doğrultusunda “tedarik zincirini daha etkili bir şekilde yönetmeyi” planladığını açıkladı.

Yılport’un Terminal işletme Sistemleri Müdürü Orkun Çakır da konu hakkında bir açıklamada bulundu ve Yılport’un TradeLens iş birliğiyle birlikte “dünyanın en büyük lojistik ekosistemlerinden birine dahil olduğunu” söyledi. Çakır’ın açıklamalarına göre Yılport, TradeLens’in sunduğu avantajları kullanarak çok daha iyi bir şekilde veri takibi yapabilecek ve bu veriyi ortaklarına aktarabilecek.