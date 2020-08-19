UZMAR 4 Yeni Römorkör Siparişi Aldı

18 Ağustos'ta Karachi Port Trust Yönetim Kurulu Üyesi Tuğamiral Sn. Jamil Akhtar HI ve UZMAR Yönetim Kurulu Başkanı Sn.A. Noyan Altuğ arasında video konferans ile imzalanan kontrat seremonisi sonrasında Karachi Port Trust ve UZMAR arasındaki ilişkinin önemini vurgulayan A.Noyan Altuğ, “Biz sadece deniz aracı, gemi veya römorkör satmıyoruz. Bizim sattığımız en önemli unsurlar; teknik bilgimiz, detay mühendisliği anlayışımız ve standartların ötesinde teknoloji harikası gemiler inşa etme konusundaki uzmanlığımızdır. Satış sonrası hizmetlerimiz de bizi sektörde herkesten bir adım öne taşımaktadır. UZMAR olarak, tüm dünyada yaşanan içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında bu sözleşmeyi imzalamanın heyecanını ve KPT'deki dostlarımızla yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz ”dedi.

UZMAR tarafından inşa edilecek olan Robert Allan dizaynı RAstar 3200W Sınıfı Terminal / Escort Römorkörleri 32,0 metre boya sahip, sponsonlu yenilenmiş RAstar hull formu ile 10 deniz miline kadar hızlarda escort manevralarında maksimum stabilite sağlayabilmek ve istenen yüksek denizcilik kabiliyetini karşılamak için özel olarak tasarlandı. Baş ve kıçtan taraftan 75 tonluk çekme gücüne sahip olacak RAstar 3200W römorkörler 13 knot hıza erişebilecek.

İmzalanan kontratın ardından ilk iki gemi Karachi Port Trust için 2020'nin 4. çeyreğinde hizmet vermeye başlayacak. Kalan iki gemi ise 2021'in 2. çeyreğinde Karachi Port Trust'a teslim edilecek.

RAstar 3200W Sınıfı Terminal / Escort Römorkörlerinin ana makinaları Caterpillar, Azimuth Pervane Üniteleri ise Kongsberg’dir. Römorkörler Bureau Veritas tarafından verilecek aşağıda belirtilen notasyonlara sahip olacaktır:

Bureau Veritas 1 X Hull ●Mach, Fire Fighting-1 with Water Spray, ●AUT-UMS, Escort Tug, (design maximum steering force = 70 t, design maximum braking force = 120 t, design maximum escort speed = 10 kn), In Water Survey, Unrestricted Navigation, GMDSS Navigation Area A3