ODEMED ve TÜRDEF'den Nezaket Ziyareti

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran, 9 Kasım 2023 Perşembe günü, Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Mezunlar Derneği (ODEMED) ve Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) tarafından gerçekleştirilen "nezaket" ziyaretlerini kabul etti.



Odamız Merkezinde gerçekleşen ziyaretlerin ilki, Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bildiren ve ODEMED Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından gerçekleştirildi.



İkinci ziyaret ise Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Bostan ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yapıldı.

Vira Haber