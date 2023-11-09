Çanakkale'deki Kocabaş Çayı'nda Balık Ölümleri Görüldü
Çanakkale'nin Çan ilçesinden geçen Kocabaş Çayı'nda balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.
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Büyükpaşa köyündeki Kocabaş Çayı'nda sağanak sonrası suların çekilmesiyle yüzlerce ölü balık yüzeye çıktı.
Durumun bildirilmesinin ardından köye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelemek üzere numune aldı.
Hava sıcaklığının yükselmesiyle kötü kokuya da yol açan balık ölümlerinin nedeni, numunelerin incelenmesiyle tespit edilecek.
Vira Haber
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Etiketler : Çanakkale, Kocabaş Çayı, Balık Ölümleri
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