Gazze'ye Sağlık Malzemeleri Taşıyacak Gemi İzmir'den Yola Çıktı
Türkiye'den Gazze'ye gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan gemi, İzmir'den hareket etti.
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İzmir Alsancak Limanı'na önceki gece demirleyen kuru yük gemisine, görevlilerce tıbbi malzemeler ve ambulanslar yüklendi.
Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından gemi, Mısır'ın El-Ariş Limanı'na gitmek üzere, limandan ayrıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada ilaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil yaklaşık 500 ton yardım ekipmanının ulaştırılacağını dile getirmişti.
Vira Haber
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Etiketler : Gazze, Yardım Gemisi, İzmir, Gemi
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