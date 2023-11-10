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Gazze'ye Sağlık Malzemeleri Taşıyacak Gemi İzmir'den Yola Çıktı

Gazze'ye Sağlık Malzemeleri Taşıyacak Gemi İzmir'den Yola Çıktı

Türkiye'den Gazze'ye gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan gemi, İzmir'den hareket etti.

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İzmir Alsancak Limanı'na önceki gece demirleyen kuru yük gemisine, görevlilerce tıbbi malzemeler ve ambulanslar yüklendi.

Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından gemi, Mısır'ın El-Ariş Limanı'na gitmek üzere, limandan ayrıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada ilaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil yaklaşık 500 ton yardım ekipmanının ulaştırılacağını dile getirmişti.

Vira Haber

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