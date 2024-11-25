Öğrenciler TURMEPA ile Denizleri Koruyacak Steam Projeleri Üretti

Deniz ve çevre eğitimlerini teknolojiyle birleştiren TURMEPA, Beykoz Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) kurduğu Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri Laboratuvarı’nda, çocuklara deniz sevgisi ve denizi korumanın önemi kodlama ve STEAM eğitimleri aracılığıyla anlattı. Bir yılın sonunda denizlere yönelik STEAM projeleri ile dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın Pratt & Whitney ödül kaynağı ve Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiği “Mavi STEAM Dalgası Beykoz’da” projesi kapsamında Beykoz Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) ocak ayında STEAM ve Üretim Becerileri laboratuvarı kuruldu. Beykoz’da 12 ortaokulun öğrencilerine yönelik hazırlanan proje ile çevre eğitimlerinin teknolojiyle buluşturulması hedeflendi. Öncelikle proje öğretmenlerine STEAM ve deniz ekosistemi konusunda hizmet içi eğitici eğitimi veridi. Eğitimlerin yanı sıra öğrencilere deniz ekosistemi ve denizlerin karşı karşıya kaldığı sorunları yaşayarak öğrenme fırsatı sunuldu. Bu kapsamda projede yer alan öğrenciler için Denizcilik ve Su Ürünleri Müzesi, TURMEPA Sualtı Atık Sergisi gezileri, kıyı temizliği ve duvar boyama etkinliği gerçekleştirildi. Bir yıl süresince 12 okuldan proje grubu öğrencileri STEAM laboratuvarında sürdürülebilir denizler için STEAM projeleri üretti. Jüri değerlendirmesi ile 12 proje arasından 3 proje dereceye girdi.

Dereceye giren öğrenciler için 19 Kasım Salı günü Beykoz BİLSEM STEAM laboratuvarında ödül töreni düzenlendi. Ödül töreni, proje paydaşlarından Beykoz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, Pratt & Whitney’in Türkiye’deki THY Teknik firması ortaklığında olan Pratt & Whitney THY Teknik Uçak Motor Bakım Şirketi, ERTEV, Modern Ambalaj ve BİLSEM yetkilileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Törenin açılış konuşmalarını TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar, Beykoz BİLSEM Müdürü Ayhan Yeşilot ve Beykoz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Arya Barak yaptı.

Bir yıllık proje sürecinde 12 Beykoz devlet ortaokulundan deniz ekosistemi, STEAM ve robotik kodlama eğitim ve etkinlikleri sonucunda sürdürülebilir denizler için STEAM projeleri üreterek dereceye giren öğrenciler açıklandı. Proje film gösterimi ve öğrenci konuşmalarının ardından “Atıklardan Temiz Denizlere” adlı projesi ile birincilik kazanan Kavacık Borsa İstanbul Ortaokulu, “Konuşan Atık Kutusu” projesi ile ikinci olan Kemalettin Tuğcu Ortaokulu ve “Müsilaj Erken Uyarı Sistemi” projesi ile üçüncülüğü hak eden Beykoz Koç Ortaokulu öğrencilerine madalya ve sertifikaları takdim edildi.

Vira Haber