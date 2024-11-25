Rumeli Hisarı’nda Denizde Kaybolan 2 Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Olay, cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Rumeli Hisarı Aşiyan Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre iskelede bulunan bir kadın denize düştükten sonra yanındaki erkek de onu kurtarmak için suya atladı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen 2 kişi denizde kayboldu. Rumeli Hisarı sahilinde yapılan aramaların ardından ekipler, Boğaz akıntısını takip edip çalışmaları Bebek Sahili'ne taşıdı. İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSAK ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken, çalışmalara deniz polisi de katılıyor.

Kimlikleri tespit edilemedi



Vira Haber