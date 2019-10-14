Okyanusların pek bilinmeyen gücü

Birleşmiş Milletler raporu, sera gazı salınımı azalmazsa daha güçlü fırtınalar, su baskını riskinde artış ve balık kaynaklarının azalması gibi sorunlarla karşılaşılacağı yönünde tahminler içeriyor. Bunun nedeni, havadaki fazla ısının ve karbondioksidin okyanuslar tarafından emilmesinde yaşanan sıkıntı.

Dünyamızdaki okyanuslar uzun zamandır iklim değişikliğinin etkilerine karşı bir tampon görevi görüyorlardı. Ancak bu durum değişiyor. Okyanusların ısınma hızı 1990’ların başından beri iki katına çıktı. Deniz sıcaklık dalgaları daha sık ve daha şiddetli olmaya başladı. Bu durum da okyanus ekosistemlerini değiştiriyor, daha güçlü fırtınaları körüklüyor. Okyanuslar havadaki karbondioksidi emerken daha asidik bir hale geliyor. Bu nedenle mercan resifleri ve balık kaynakları tehdit altında.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli IPCC tarafından yayınlanan rapor, sera gazı salınımında keskin bir azalma olmazsa balık kaynaklarının zayıflayacağını, kasırgaların ortalama gücünün artacağını, düşük rakımlı bölgelerde su baskınları riskinin yükseleceği ifadelerini içeriyor. Panelin başkan yardımcısı, aynı zamanda Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi yönetici asistanlarından Ko Barrett, okyanusların sera gazı salınımıyla başa çıkamadığını söylüyor.

Okyanuslar 2100 yılına kadar 1,1 metre yükselebilir

Otuzdan fazla ülkeden 100’den fazla bilim insanının katkıları ile oluşturulan rapor, sera gazı salınımı aynı şekilde artmaya devam ederse 2100 yılında deniz seviyesinde 1,1 metrelik bir yükselme olabileceğini öne sürüyor. Bu seviye IPCC tarafından 2013’te yayınlanan tahminden 10 cm yüksek.

Araştırmacılara göre özellikle batı Antarktika’daki buzul tabakasında hızlı bir çöküş başlamasına neden olacak sıcaklık artışı belli değil. Eğer böyle bir durum yaşanırsa deniz seviyesi çok daha hızlı yükselebilir. Bu nedenle deniz seviyesindeki artışın tahminlerden biraz daha düşük, biraz daha yüksek ya da çok daha yüksek olması beklenebilecek sonuçlar arasında.

Deniz seviyesinin yükselmesi, fırtınalarla beraber kıyı bölgelerin sular altında kalması riskini artıracak. Araştırmaya göre halihazırda kıyı şeridinde yüz yılda bir görülen su baskınları, 2050 yılında her yıl olacak kadar sıklaşacak.

Su seviyesindeki artış 2300 yılında 0,6 metreden 5,4 metreye kadar değişebilecek. Bu seviyeyi belirleyecek faktör ise dünyanın sera gazı salınımını azaltmayı ne kadar kısa zamanda başarabileceği.

Vira Haber