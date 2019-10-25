Dünyanın en büyük volkanı artık Filipinler’de

Dünyanın en büyük volkanı Filipinler kaldera bölgesinde keşfedildi. Bölgeye ‘Apolaki’ adı verildi. Keşfedilen bu bölge yaklaşık 150 km çapa sahip.

Filipinler dünyanın bilinen en büyük kaldera denilen yolkan konisinin tepe kısmının çökmesi ile oluşan çukur alana ev sahipliği yapacak. Yeni yayınlanan, Batı Filipin Havzası’ndaki büyük Eosen volkanik bölgesinin yapısı ve morfolojisi” adlı çalışmada, bir grup deniz jeofizikçisi Filipin Denizi üzerinde sismik bir aktif sualtı bölgesi buldu.

Dünyanın en büyük kalderasının varlığını keşfeden deniz jeofiziği grubu; Yeni Zelanda asıllı Filipinli bilim adamı Jenny Anne Barreto ile ona eşlik eden ortak yazarlar Ray Wood ve John Milsom'dan oluşuyor.

Kalderaya Filipinler’in efsanevi savaş ve güneş tanrısından esinlenerek ‘Apolaki’ adı verildi.

Filipinler Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü, Apolaki Kalderası'nın yaklaşık 60 km olan ABD'deki Wyoming's Yellowstone Kalderası'nın iki katı büyüklüğe sahip olduğunu ve yaklaşık olarak 150 kilometre çapa sahip olduğunu açıkladı.

Apolaki Kalderası Filipin Denizi'nin dibinde yer alıyor. Kaldera, volkanik tarihe dair birçok bilgi barındırıyor.

Kaldera, bir volkanın patlamasıyla oluşan kratere benzeyen bir yer şekli. Bir volkan patladığında magma volkanın altında bulunan magma odasından çıkmaya çalışır. Volkanın magma odasına sağladığı yapısal destek bitince, volkanın tepe kısımları ve yanları içe doğru çökerek kaldera oluşur. Kalderaların boyutları genellikle 1-100 km arasında değişiklik gösterir.

Vira Haber