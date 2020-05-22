Olaylı Gemi Denize Geri Döndü

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı açıklamada, Roosevelt uçak gemisinin, dün Guam Adası'ndan ayrılıp Filipin Denizi'nde “uçak gemisi hava filosu kalifikasyon” faaliyetlerine başladığını bildirdi.

Bu sürecin 10 ile 15 gün süreceğini belirten Hoffman, gemideki hava filolarının uçuş kabiliyetleri test edilip onaylandıktan sonra uçak gemisinin normal operasyonuna geri döneceğini ifade etti.

- 5 bine yakın askerle karantinadaydı

Roosevelt uçak gemisi, 7'inci Filo’nun görev alanı olan Pasifik bölgesinde görevliydi.

Gemi, mart ayında üzerindeki 5 bine yakın askerle Guam Adası'ndaki limana demirlemiş ve orada karantinaya alınmıştı.

Uçak gemisinde 1000 civarında askerin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Testleri pozitif çıkan askerlerle birlikte gemideki tüm askerler, Guam Adası'na indirilmiş ve orada karantinaya alınmıştı.

Geçen haftalarda askerler gemiye alınmaya başlanmıştı. Ancak şu ana kadar 23 askerde yeniden salgın tespit edildiği bildirilmişti.

Vira Haber