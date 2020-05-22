22 Mayıs Cuma Akşamı Dev Buluşma! Deniz Turizminin Nabzı Vira Haberde Atacak
Deniz turizminin nabzı, 22 Mayıs Cuma günü Vira Haber'in organize ettiği ve Vira Haber'in Instagram hesabında yayınlanacak olan Türkiye'de Deniz Turizmi ve Yakın Gelecek Öngörüleri" başlıklı dijital konferansta atacak.
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Vira Haber deniz turizminin yeni rotasının belirleneceği büyük konferansa ev sahipliği yapıyor.
Sektörün önde gelen isimlerinin katılacağı ve 2 oturum şeklinde gerçekleşecek konferans, @virahabercom İnstagram hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
22 Mayıs Cuma günü saat 21.00'da başlayacak olan konferansın açılış konuşmasını usta Gazeteci Vira Haber Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Şen yapacak.
İlk oturum saat 21.00'da, ikinci oturum saat 22.00'da başlayacak
İlk oturum Ata Offshore Services & Yatching Genel Müdürü Kaptan Ali Burçin Eke'nin, ikinci oturum Usta Gazeteci Çetin Ünsalan'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek.
Dijital yayıncılıkta bir ilk olacak olan bu dijital konferansı sakın kaçırmayın.
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Etiketler : Deniz, Turizm, Konferans, İnstagram, Canlı Yayın
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