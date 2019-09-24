Oldendorff gemisi faciadan döndü

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu’nun aldığı raporlara göre, Oldendorff Yük Gemisi (MV Helena Oldendorff), egzos gazı temizleyicisi olarak bilinen scrubber’daki ciddi bir arıza yüzünden, Singapur yakınlarında başka bir gemi ile çarpışma yaşamaktan kıl payı kurtuldu.

Olayın meydana gelme sebebi ise, scrubber sistemlerindeki bir hatanın, ciddi bir arızaya yol açması ve dolayısı ile geminin egzoz sistemlerinin ve ana makinanın, okyanusa atılması gereken, deniz sularıyla dolması. Scrubber’daki arıza ve ve ana makina odasının suyla dolu olması, Geminin, dünyanın deniz trafiği açısından en yoğun yerlerinden birinde sevk gücünü kaybetmesine yol açtı, olayda can kaybı yaşanmadı.

Raporların gösterdiğine göre scrubber’daki (Yara Şirketi tarafından yapılan açık döngülü scrubber sistemi) arızadan dolayı, gemi 26 Ağustos’ta limana çekilmişti ve Vale tarafından Haziran ayında Brezilya’nın Guaiba Adasından yüklenen ham demir kargosu ile sefere çıkamıyordu.

Singapur’dan alınan haberlere göre Vale’in kargosu hala Helena Oldendorff’un ambarlarında duruyor. Arızanın, Yara şirketinin scrubber sistemlerinde nadir görünen bir arıza mı yoksa zahmetli bakım gereksinimleri yüzünden ortaya çıkan bir arıza mı olduğu belli değil.

Bu olay armatörlerin “sistemi kandırarak” yakıttan kazanmaya çalışmalarının ve hepimiz için tehlikeli olan scrubber sistemlerini kullanmaya devam etmelerinin nedenini gösteren bir örnek niteliğinde. Bu güvenilmez scrubber sistemleri, hata vererek armatörlerin fazla para ödemesine yol açıyor ve buna ek olarak, daha da önemlisi, scrubber sistemleri çalışabilmek için daha fazla yakıta gereksinim duyuyor ve dünyadaki okyanus kirliliğini de hatrı sayılır miktarda arttırıyor.

Helena Oldendorff olayı, scrubber sistemlerinin (eğer düzgün çalışırlarsa tabii) yüksek seviyede kirliliğe yol açmakla kalmayıp, bu sistemlerin hata vermesi durumunda, tonlarca zehirli su ve yakıtın okyanusa dökülmesine ve gemi tayfasının hayatını kaybetmesine yol açabilecek çatışmalara da yol açabileceğinin bir göstergesi.

Gemilerinin okyanuslarımızda dolaştığı kargo şirketlerini (ki çoğunun ciddi doğa koruma kanunları var), scrubber sistemlerinin kullanımını konusunda daha duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Vale’in ismini bu olayda da duymamız şaşırtı değil zira Vale Şirketinin, yine bu kargonun yüklendiği bölgede can ve mal kaybına yol açan bir çok çevresel felakette ismi geçiyor.

Vira Haber