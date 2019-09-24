Türkiye dahil beş ülkeyi BM'ye şikayet ettiler

İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız dedi.

New York'ta düzenlenen iklim zirviesine katılan ve aralarında liderlere 'Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız' diye seslenen Thunberg'in de bulunduğu 16 aktivist çocuk, Almanya, Fransa, Brezilya, Arjantin ve Türkiye için BM'ye şikayet mektubu gönderdi.

BM’ye gönderilen şikayet mektubunda, bu ülkelerin Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmedikleri savunuldu. Mektupta, bu ülkeler, kaynaklarını iklim değişikliğinin ölümcül ve öngörülebilir sonuçlarını engellemek için kullanmamakla eleştirildi.

İKLİM KRİZİ, 'ÇOCUK HAKLARI İHLALİ' OLARAK SINIFLANDIRILABİLİR

Eğer şikayet kabul edilir ve haklı bulunursa, BM, iklim krizini çocuk hakları ihlali olarak sınıflandıracak ve 5 ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki hedeflerini gözden geçirerek, çözüm için diğer ülkelerle birlikte çalışmaları istenecek.

'BİZİ CİDDİYE ALMIYORLAR'

Dilekçe sahiplerinden, Güney Afrika’dan 17 yaşındaki Ayakha Melithafa yaptığı açıklamada, “İklim kriziyle yaşlı insanlar o kadar fazla ilgilenmiyorlar çünkü etkilenmeyecekler” dedi ve ekledi: “Bizi çocukları ciddiye almıyorlar, ama onlara ciddi olduğumuzu göstermek istiyoruz.”

NEDEN BEŞ ÜLKE?

Şikayet edilen beş ülke, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kendileri hakkında yapılan şikayetleri değerlendirme yetkisini kabul edin 44 ülke arasında yer alıyor.

Dünyada atmosfere en fazla sera gazı salan bazı ülkelerse şikayet mektubunda yer almadı.

Atmosfere en çok karbondioksit salan ve bu şekilde küresel ısınmaya katkıda bulunan ABD, anlaşmanın çocukların olası ihlallerde haklarını aramalarına imkan tanıyan bölümünü onaylamadığı için ihlal kapsamına girmiyor. Dünya üzerinde atmosfere en fazla sera gazı salan ülke konumundaki Çin de anlaşmanın o kısmını onaylamış değil.

Greta Thunberg: Sadece paradan bahsediyorsunuz, bu ne cesaret?

İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız" dedi.

İngiltere'den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen ve İklim Zirvesi'ne katılan Thunberg, duygusal konuşmasıyla liderleri sert şekilde eleştirdi.

Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız. Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Bu ne cesaret"' ifadelerini kullandı.

'GENÇLER ARTIK SİZİN İHANETİNİZİN FARKINA VARDI'

İklim değişikliğine bir süredir dikkati çektiğini ve ancak liderlerin bunu görmezden geldiğini belirten Thunberg, şunları kaydetti:

"Buruya gelip her şeyi yaptığınızı söylüyorsunuz. Gerçekten durumun ciddiyetini anlıyorsanız ve halen harekete geçmiyorsanız bu şeytan olduğunuzu gösterir ama buna inanmak istemiyorum... Bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ama gençler artık sizin ihanetinizin farkına vardı. Gelecek nesillerin gözü sizin üstünüzde olacak".

​Thunberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçişindeki bakışı ise sosyal medyada en çok konuşulan görüntü oldu.

Görüntülerin tamamında ise Trump içeri girerken binadan ayrılmak üzere olan Thunberg'in güvenlik görevlileri tarafından yan tarafta bekletildiği, gündeme oturan bakışları da bu sırada Trump'ın girişini izlerken attığı görülüyor.

İklim zirvesine beklenmedik bir ziyaret gerçekleştiren Trump iklim değişikliği karşıtlığıyla biliniyor. ABD, Donald Trump'ın kararıyla Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmişti.

TRUMP: NEŞELİ BİR KIZA BENZİYOR

Öte yandan Trump, Twitter hesabından Thunberg ile ilgili görüşlerini paylaştı. Ama tweet'teki ifadeler Trump'ın, Asperger sendromu ve dikkat eksikliğine bağlı hiperaktivite bozukluğu teşhisi konulan Thunberg'i tiye aldığı yorumları yaptırdı: "Aydınlık ve muhteşem bir geleceği dört gözle bekleyen oldukça neşeli bir kıza benziyor. Bunu görmek harika!"

Vira Haber