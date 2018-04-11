Öldürme ihtimali var ama yine de yiyorlar!

Mısır halkı 'fesik' adı verilen mayalı ve ağır kokulu balığa oldukça düşkün.Bu yemek iyi hazırlanmadığı zaman gıda zehirlenmesine hatta ölüme bile yol açabiliyor.

Peki insan sağlığı için risk içeren bu geleneksel yemek nereden geliyor? Geleneksel yöntemlerle hazırlanan tuzlu, kötü kokulu, mayalı tekir balığı yemeğinin tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Sağlık Bakanlığı her yıl Mısır halkına bir uyarı yayınlıyor: Fesik'ten uzak durun!

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 1991 yılında 18 kişi fesik yediği için yaşamını yitirmişti.

Ancak Mısır'da "Shahin" gibi bakanlık onaylı ve bugüne kadar herhangi bir şikayet almamış bazı fesik marketleri de mevcut.

Emad İskender fesik yemek istediği zaman "Shahin" marketlerini tercih ediyor.

Birçok Mısırlı'nın söylediği gibi Emad İskender de "Seviyorum ama yiyorum" diyor.

Emad İskender, Mısırlıların bu fesik balığı ile 'kişisel bir şizofreni' yaşadığını düşünüyor.

Bazı Mısırlıların ise fesik yemeğinin alt sınıflara özgü olduğunu düşünüp yememeye çalıştığını ancak yine de uzak duramadığını söylüyor.

Geleneksel bir yemek olan fesik balığı, kepekli undan yapılır ve kalınlığı pide ile yufka ekmeği arasındadır. Baladi ekmeği, zeytinyağı, limon ve soğanla servis ediliyor.

Bu kötü kokulu balık yemeğinin geçmişi Firavun dönemine kadar gidiyor. Nil Nehri her baharda çekilirken geride çürüyen balıklar bırakırmış..Mısırlılar bugün bile 'rüzgarı kokla' adıyla anılan bahar tatilinde geleneklerini korumak için fesik yiyor.

Ancak Kahirelilerin çoğu özel günlerde, diğer tatillerde, Cuma namazından sonra da fesik ve daha az kokulu ringa balığı içeren yemekleri yemeye devam eder. Bu yüzden mayalanma işlemi hiç bitmez.

Fesik yapmak çok zor bir iş değil. Tekir balığı önce güneşte kurutulur, sonra da tahta bir fıçının içinde tuzlu suda 45 gün bekletilir.

Tuzu doğru oranda kullanmak önemlidir. Çünkü çiğ balığı 'pişiren' ve çürümeyi önleyen bu tuzdur. Eğer tuz az olursa, balıklar su yüzeyine çıkar ve balıkların çürümesine neden olur. Bu ortamda çoğalan botulizm bakterisi ile yüklü balıklar yendiğinde gıda zehirlenmesi olur.

Bulantı, kusma gibi basit belirtilerle başlayan süreç felce ve hatta ölüme kadar gidebilir. 2011'den beri yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle fesik fiyatları artmış ve satışlar azalmış olsa da 'Shahin' bu sektörün varlığını koruyacağına inanıyor. Bazı kişiler yemek programlarında ya da internetteki öğrendiği tariflerden fesik yapmaya çalışıyor.

Ancak bunun bir sabır işi olduğunu herkes biliyor. Çünkü balıkların bir ay boyunca tuzlu suda tutulup haftada bir sallanması gerekiyor.

Vira Haber