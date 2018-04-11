Lürssen 2021de suya indireceği projesini sattı

Alman tersanesi Lürssen, 109 metre boyundaki süperyat projesi Project Icecap’in satışını gerçekleştirdiğini açıkladı. Lürssen’in Almanya’daki tesislerinde inşa edilecek olan süperyatın, 2021’de suya indirilmesi planlanıyor. Beş kat güverteye sahip olan Icecap, 6500 grostondan fazla iç hacim sunuyor.

Detayları henüz açıklanmayan süperyat projesinin en gelişmiş enerji tasarrufu, güç depolama ısıtma ve soğutma sistemleriyle donatılacağı biliniyor. Süperyat 10 kamaraya ve toplamda 20 misafir ağırlama kapasitesin sahip olacak.

Süperyatın kıç güvertesindeki sonsuz havuz, katlanarak açılan beach club alanı, üst güvertedeki helikopter pisti ve üst yapının baş tarafından konumlandırılmış üç ayrı teras, önemli unsurların başında geliyor. Tasarımın geriye yatık burun yapısı ise, kutup bölgelerde seyir yapabilme kapasitesini yansıtıyor.

Dizel-elektrik gücüyle çalışacak olan süperyatın satışı, 2018’de şimdiye kadar gerçekleşmiş en büyük yat satışı olarak not edildi.

Vira Haber