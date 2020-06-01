Olta Balıkçıları İstanbul Boğazı’na Kavuştu

Eşsiz manzarası eşliğinde balık tutma tutkunlarının vazgeçilmez noktalarından olan İstanbul Boğaz'ına gelen olta balıkçıkları, kontrollü olarak geçilen normal hayatın ilk günün de sağanak olmasına rağmen denizle olan özlemini giderdi.

Sosyal mesafe kurallarına dikkat eden ve maske takarak oltalarını Arnavutköy'den denize atan balıkçılar, uzun zaman sonra en büyük keyiflerine tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Vira Haber