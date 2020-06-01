Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'de! Peki Faaliyetlerine Ne Zaman Başlayacak?

Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere sefere çıkan Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" Trabzon Limanına geldi.

Fatih Sondaj Gemisi, 29 Mayıs Cuma günü Karadeniz’e uğurlanmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nin ilk çalışmasına 15 Temmuz'da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacağını söyledi.

Ekibin bir yıldır Karadeniz'de sismik sondajları yürüttüğünü ve oradaki verileri değerlendirdiklerini söyleyen Bakan Dönmez, “Denizin derinliği yaklaşık 2 bin metre, sondaj derinliğimiz de 3 bin 500-4 bin metre olacak” dedi.

Vira Haber