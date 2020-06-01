İzmit Körfezi’nde Havadan Denetim Devam Ediyor
Türkiye’nin tek düzenli havadan denetleme uçağı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmetinde İzmit Körfezi’nde denetleme uçuşu gerçekleştirdi.
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Türkiye’de en deneyimli deniz uçağı pilotu olan Hakan Osanmaz’ın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı denetiminde havalandırdığı sempatik uçak, körfezdeki gemilerin denize atık ve balast suyu bırakmasının önüne geçiyor.
Gemilerin atık kontrolü kadar sanayi tesislerinin denize kirli atıklarının bırakmasının önündeki en büyük engellerden olan uçak, deniz kontrol ve korumacılığının havadan yapılabildiğini gösteriyor.
Vira Haber
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