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  3. İDO Seferleri Başlıyor! Peki Yeni Normalde Nerelere Sefer Var?
İDO Seferleri Başlıyor! Peki Yeni Normalde Nerelere Sefer Var?

İDO Seferleri Başlıyor! Peki Yeni Normalde Nerelere Sefer Var?

Türkiye’de koronavirüs vakalarının azalmasıyla normalleşme çalışmaları da başladı. İDO, bu doğrultuda yeni kararlar aldı.

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30 marttan bu yana seferlerini durduran İDO, Yenikapı-Yalova ve Pendik-Yalova seferlerini bugün itibariyle başlattı.

2 Haziran Salı itibariyle de bünyesinde seferlerini kademeli olarak başlatacak.

Vira Haber

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