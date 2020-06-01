İDO Seferleri Başlıyor! Peki Yeni Normalde Nerelere Sefer Var?
Türkiye’de koronavirüs vakalarının azalmasıyla normalleşme çalışmaları da başladı. İDO, bu doğrultuda yeni kararlar aldı.
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30 marttan bu yana seferlerini durduran İDO, Yenikapı-Yalova ve Pendik-Yalova seferlerini bugün itibariyle başlattı.
2 Haziran Salı itibariyle de bünyesinde seferlerini kademeli olarak başlatacak.
Vira Haber
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