Yat Turizmi Yelken Açtı

Koronavirüs sonrasında yeni düzenlemeler getirilen yat turizmi seferleri dün itibarı ile başladı. Önlemler kapsamında yolcuların maske ve eldiven takacağını, aynı zamanda sosyal mesafenin mürettebat tarafından sağlanacağını ifade eden Yat Turizm Derneği Başkanı Begüm Doğulu, "Bir kısmı ön tarafta, bir kısmı da arka tarafta duracak yolcular, dönüşümlü güneşlenecek" dedi. Günübirlik teknelerin yarı kapasite hizmet vereceğinin altını çizdi.

Doğulu, tekne kiralamada geçen seneki ücretlerin geçerli olacağını söyledi.

Vira Haber