Olta iğnesi yutan caretta kurtarılamadı

Olta iğnesi yuttuğu belirlenen ve tedavi altına alınan caretta caretta kurtarılamadı. SGK Emekli Sandığı Kuşadası Eğitim Merkezi ve Dinlenme Kampı önünde gezinti yaparken denizde hareketsiz halde caretta caretta gören bir grup genç, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) bildirdi. Olay yerine giden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, caretta carettanın canlı ancak bitkin ve güçsüz olduğunu belirledi. Caretta carettanın ağzında ve anüsünde misina tespit edildi.

OLTA İĞNESİ YUTMUŞ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sürücü, "Deniz kıyısından alınan kaplumbağa EKODOSD gönüllü veterineri Nevzat Yıldızlı’nın kliniğine getirilerek röntgeni çekildi. Gerekli müdahaleler yapılarak tedavi için Dalyan’da bulunan DEKAMER’e gönderilmesine karar verildi. Ancak uzun süre denizde kalan ve beslenemeyen kaplumbağa ne yazık ki yaşamını yitirdi. Carettanın olta iğnesini yuttuğunu, oltayla avlanan kişi tarafından misinanın kesilerek bırakıldığını, bu şekilde uzun süre denizde beslenemeden dolaştığını ve bitkin hale geldiğinde de SGK plajına geldiğini tahmin etmekteyiz" dedi.

"MİSİNALAR KESİLMEMELİ, KAPLUMBAĞA KIYIYA ÇIKARILMALI"

Gerek paragat, gerekse olta avcılığı sırasında bu tür vakalarla karşılaşıldığını söyleyen Sürücü, "En çok görülen müdahale misinanın kesilerek kaplumbağanın denize bırakılmasıdır. Bu şekilde denize bırakılan hayvan kesinlikle beslenememekte ve güçsüz düşmektedir. Bu tür vakalarda kaplumbağalar bulunduğunda eğer misina yeni kesilmişse kurtulma ihtimali yüksektir. Uzun süre denizde kalmışsa çoğunlukla ölü olarak kıyıya vurmaktadır. Bu nadir canlılar böyle kazalarda ağzındaki misina kesilerek denize bırakılmamalıdır. Bu tür vakalarla karşılaşıldığında, kaplumbağanın ağzındaki misina çekilmeden hayvanın yanına yaklaşılmalı. Tekneye alınarak üzerine ıslak bir havlu örtülerek haber verilirse hayatı kurtarılabilir" ifadelerini kullandı.

Sürücü, gönüllü veteriner Nevzat Yıldızlı’ya, plajda kaplumbağayı bulan Ali Poyraz Nazlım, Taha Yıldırım, İbrahim Dönmez, Can Beğenilmiş, Kaan Karahan ve Oğuz Uygun’a göstermiş oldukları duyarlılık için teşekkür etti.

Vira Haber