Gazprom Kharasaveyskoye gaz sahası inşa ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yamal Yarımadası'ndaki Gazprom'un Kharasaveyskoye gaz sahasının tam ölçekli geliştirilmesinin resmi başlangıcını gerçekleştirdi. Putin, projenin Yamal Yarımadası'nın gaz üretimi ve işlenmesi için modern ve güçlü bir merkez olarak entegre gelişiminde önemli bir adım olduğunu kaydetti.

SAHANIN %20’Sİ DENİZDE

Saha, Bovanenkovskoye gaz sahasının kuzeyinde ve kısmen karada ve kısmen Kara Denizi'nin sularında bulunuyor. İki trilyon metreküp gaz rezervine sahip olduğu tahmin edilen sahada üretime 2023 yılında başlanması ve yılda 32 milyar metreküp gaz üretilmesi planlanıyor. Rezervin %20’si deniz kısmında bulunuyor ve buradan gazın kıyıdan açılacak yatay kuyularla ulaşılacak.

Proje kapsamında entegre bir gaz arıtma ünitesi, bir yükseltici kompresör istasyonu ve ilgili ulaştırma ve enerji altyapısının inşa edilmesini içeriyor. Sahada üretilen gazın taşınması için, Kharasaveyskoye ve Bovanenkovskoye sahalarını birbirine bağlayan 106 kilometrelik bir gaz boru hattı inşa edilecek.

Vira Haber