CMA CGM, Çin’e 10 konteyner gemisi sipariş etti

Fransız konteyner gemisi CMA CGM filosunu büyük bir gemi siparişi ile yenilemeye hazırlanıyor. Marsilya merkezli şirket, Çin'de devlete ait tersaneye on büyük konteyner gemisi için sipariş verdi.

Gemilerin her birinin kapasitesi 15.000 teu olacak ve beşi sıvılaştırılmış doğal gaz olan LNG ile çalışacak, diğer beşine ise dumanı temizlemek için temizleyiciler takılacak.

2021 yılından itibaren teslimatları yapılmaya başlayacağı gemiler, Asya ve Akdeniz arasındaki rotalardaki on eski geminin yerini alacak.

Fransız konteyner gemisi CMA CGM’nin Çin de bir devlet tersanesine sipariş ettiği 10 gemi kontratı, Fransız başkanı Emmanuel Macron ve Avrupa'yı ziyaret eden Çin başkanı Xi Jinping huzurunda imzalandı.

Çin başkanı Xi, Çin'in başlatılması sürecinde olan yeni Silkroad olarak da bilinen Çin'in yeni Tek Kuşak Tek Yol Projesinin destekleklenmesi kapsamıda Avrupa ülkelerine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Çin, son yıllarda Güney Avrupa'daki büyük yatırımların yanı sıra gemi ve liman alımı ile dünya altyapısının artan payının kontrolünü kazanma yolunda büyük adımlar attı.

Vira Haber