'Ölü balinalar nasıl çürüyecek' tartışması

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) Ulusal Deniz Balıkçılık Servisi'nin talebine şimdiye dek yalnızca bir mülk sahibi olumlu yanıt verdi.

NOAA, ölü balinaların arazilerinde çürümesine izin veren kişilerin deniz yaşamının doğal sürecine destek vermiş olacağını ve arda kalan kemiklerin eğitim amacıyla kullanılabileceğini belirtti.

Balinaların uzunluğu 12 metreden fazla olabildiğinden çürüme süreci aylar alabiliyor.

Washington’ın Port Hadlock bölgesinden mülk sahibi Mario Rivera, kokunun aralıklı olarak rahatsızlık verdiğini, “o kadar da kötü olmadığını” söyledi.

Kaliforniya, Oregon, Washington ve Alaska kıyılarında bu yıl yaklaşık 70 balina sahile vurdu. Bu sayı, 2000’den bu yana görülen en yüksek rakam. Ancak yetkililer bu oranın daha fazla olduğunu çünkü çoğu balinanın battığını ya da ücra bölgelerde kıyıya vurduğunu ve böylece kayıtlara geçmediğini belirtti.

Washington kıyı şeridinde bu yıl yaklaşık 30 balina sahile vurdu. Bu sayıysa 20 yıldır görülen en yüksek rakam. Gri balina nüfusunun 27 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Vira haber