Dünyanın ‘En Havalı’ destek yatı : HODOR

2019’un merakla beklenen projelerinden Hodor, kamuoyuyla paylaşılmak üzere kapılarını basın mensuplarına açtı.

Avustralyalı tasarım firması Incat Crowther imzalı tasarım, geçtiğimiz Mart ayında suya indirilmişti. 87 metrelik Feadship yapımı süperyat Lonian’ın destek yatı olarak inşa edilen Hodor, 66 metre boyunda.

İspanyol Astilleros Armon tersanesinin Burela tesislerinde yapımı tamamlanan destek yatı Hodor, tasarımcı Incat Crowther ile süperyat Linoan’ın sahiplerinin ortak çalışmaları neticesinde tasarlandı.

Hodor, süperyat Linoan’a güvenli misafir transferleri, mürettebat ve donanım alanlarında genişletilmiş imkanlar ve daha birçok eğlence ve servis amaçlı hizmeti sağlayabilmek adına özel olarak inşa edildi.

Ana gemideki misafir yaşamına rahatsızlık vermeden, tüm helikopter operasyonlarını yapabilmek ve 5 tekneden oluşan servis teknesi filosunu taşıyabilmek Hodor’un en güçlü özelliklerinin başında geliyor.

Hodor’da, en popüler helikopter modellerinden EC145 ve benzeri sınıflardaki helikopterleri taşıyabilen, 6 tonluk tam sertifikalı helikopter pisti bulunuyor. Öte yandan, 4 adet kıçtan takma Seven Marine motorlu 17 metrelik özel yapım takip teknesi, Hodor’un destek filosunun başını çekiyor.

Hodor’un ana gemisi olan Linoan’ın misafirleri, destek yatı Hodor sayesinde tam kapasiteli dalışlar gerçekleştirebiliyor. Kompresörler, NITROX ve oksijen tesislerinin dışında hastane bölümündeki dekompresyon odası, Hodor’u tam donanımlı bir dalış tesisinin bile ötesine taşıyor.

20 mürettebatın görev yaptığı destek yatı Hodor, 22,5 knot sürate çıkabiliyor. Sadece 160 bin litre yakıtla ve 14 knot süratle Hodor, 5.500 deniz mili menzil sunuyor. Öte yandan IMO Tier 3 egzoz temizleme sistemi sayesinde, sera gazı emisyonu azaltılıyor.

Vira Haber