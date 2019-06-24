lk dizel-elektrikli denizaltı testlere başladı

Güney Kore ilk KSS-3 dizel/elektrikli denizaltı için deniz testlerine başladı. Güney Kore Donanması için sipariş edilen üç adet KSS-3 denizaltından ilki olan Dosan Ahn Chang-ho’nun denemeleri 10 Haziran’da başladı. Denemeler çoğunlukla geminin güç aktarma ve yönelme organlarının testlerini içeriyor.

Denizaltının toplam uzunluğu 83.5 m, gövdesi ise 7.62 metre. 50 kişilik mürettebata ev sahipliği yapan denizaltının su yüzüne çıktığı zaman yaklaşık üç bin 400 tonluk deplasman ağırlığı, suya daldığında ise üç bin 800 tonluk deplasman ağırlığı var.

Denizaltı, Babcock firmasının Silah Kullanma Fırlatma Sistemi ve Hanwha firmasının yerel olarak geliştirdiği denizaltı harp sistemleriyle teçhizatlandırılacak.

Vira Haber